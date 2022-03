L'AUDIT DE LA FRANCE. Il a critiqué le « pognon de dingue » que coûte la Sécurité sociale. Mais Emmanuel Macron est celui qui aura le plus dépensé pour soutenir le niveau de vie des ménages pauvres et modestes, au début de son quinquennat puis avec la crise des « gilets jaunes » et celle du Covid, souligne Julien Damon, sociologie, enseignant à Sciences Po, HEC et l'EN3S.Source : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/070...