L'hiver est bien installé et, avec lui, sont arrivées nos envies de montagne. Nature enneigée, longue balade, terrasse ensoleillée, descente de ski sportive... c'est décidé, on part en virée ! Et s'il est évident que nos bonnets, écharpes et Moon Boo...Source : https://www.elle.fr/Beaute/Soins/Astuces/vanity-mo...