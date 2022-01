Destination l’Islande pour une aventure au plus près d’un colosse de glace et de cendres : le Vatnajökull, plus grande calotte glaciaire d’Islande et deuxième glacier le plus volumineux d’Europe. Le réchauffement climatique et l'activité volcanique seraient les deux principales causes de son retrait.Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france...