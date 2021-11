Un apéritif classique avec chips, cacahuètes et boisson alcoolisée pèse facilement 300 à 400 kcal. Suivant sa composition, il représente à lui seul entre le tiers et la moitié d'un repas ! Pour un apéritif sain et équilibré, on troque les éternels chips et sauces contre des tapas allégées, et les cocktails alcoolisés pour des versions light et plus rafraîchissantes.

