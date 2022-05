Le bermuda est une pièce assez clivante. On ne saura jamais vraiment pourquoi car c'est une pièce élégante et on ne peut plus tendance cette saison printemps-été. Oublions son côté touriste hollandais avec le combo sandales/chaussettes, et imaginons ...Source : https://www.elle.fr/Mode/Chaussures/4-chaussures-q...