La biodiversité est en danger, ce constat nous le faisons depuis de nombreuses années. Le changement climatique et la pollution font partie des causes majeures. Parmi elles, plus étonnant : les espèces exotiques envahissantes. Il peut s’agir non seulement de plantes invasives, mais encore de crustacés, comme c’est le cas avec le crabe bleu.Source : https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metier...