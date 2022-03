Véritable monument dans le mouvement " no make up ", Alicia Keys a décidé en 2016 de mettre un terme à sa relation avec le maquillage. La chanteuse avait, en effet, coupé court à ses habitudes make-up pour se libérer des diktats de la société et de l...Source : https://www.elle.fr/Beaute/Beaute-des-stars/Alicia...