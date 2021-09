Allbirds, le chausseur préféré de la Silicon Valley, file vers la Bourse

La marque de chaussures, devenue en quelques années un marqueur de modernité sur la côte Ouest - puis sur la côte Est - avec son style minimaliste et ses engagements écologiques, vise une introduction au Nasdaq et une capitalisation de 2 milliards de dollars. Et espère entraîner dans son sillage d'autres chantres de l'ESG, avec la création du label d'« offre publique durable ».Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/mode-lu...