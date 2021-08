Lundi, les premiers des 10.000 participants aux 7 courses de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc s'élanceront pour la dix-huitième et dernière édition dans son format historique. L'UTMB a signé un partenariat avec le plus grand opérateur de sports de masse au monde pour organiser, dès 2022, de 30 à 35 événements mondiaux et tiendra à Chamonix sa finale mondiale.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/service...