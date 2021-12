Alors qu'il était hyper sociable et passait de bras en bras sans problème, votre bébé se met à pleurer dès qu'il ne vous voit plus ? Rassurez-vous, c'est tout à fait normal et fait partie des étapes classiques de son développement. D'où vient cette angoisse de séparation ? À quel âge apparaît-elle et comment aider votre bébé à la surmonter ? Les réponses de Johanna Rozenblum, psychologue clinicienne à Paris.

