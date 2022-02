Le géant de l'acier prévoit d'investir, avec le soutien de l'Etat, 1,7 milliard d'euros dans des installations moins émettrices de CO 2 , à Fos et à Dunkerque. Ces projets doivent permettre de réduire à eux seuls les émissions industrielles de CO 2 en France de 10 %.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/industr...