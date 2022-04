Les ventes de voitures ont plongé de plus de 10 % en Chine en mars, perturbées par le regain des cas de Covid-19. Les constructeurs automobiles doivent également faire face à des arrêts de production prolongés et une chaîne d'approvisionnement perturbé par le confinement de Shanghai et de la province de Jilin (au nord), deux régions importantes pour le secteur.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/automob...