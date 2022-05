La compagnie australienne et l'avionneur européen ont signé, ce lundi matin, un contrat portant sur l'acquisition de 146 avions, parmi lesquels 12 A350-1000. Ils seront utilisés à partir de 2025 pour assurer une liaison sans escale entre Sydney, Londres et New York.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourism...