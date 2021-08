Star des podiums, Bella Hadid est toujours à la pointe de la mode... Et cela s'applique également à ses beauty looks. À tel point que le mannequin est aujourd'hui devenu, et depuis quelques années déjà, une véritable icône chez les beautistas. Peut-ê...Source : https://www.elle.fr/Beaute/Cheveux/Stars/Bella-Had...