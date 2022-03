C'est un roi de la marine et de la logistique qui vogue sur les profits d'une année 2021 performante malgré les difficultés géopolitiques, sanitaires et énergétiques. Dans « La Story », le podcast d'actualité des « Echos », Pierrick Fay et Denis Fainsilber reviennent sur les clés du succès de l'armateur français.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourism...