Camif franchit une nouvelle étape, en ne proposant plus de produits non européens sur son site d'ameublement. Certains articles ont ainsi disparu de son offre, comme les fours à micro-ondes. Aujourd'hui, 78 % des produits en ligne sont français, et 22 % viennent du reste du Vieux Continent.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-d...