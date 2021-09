Le distributeur lance OK Market à Paris et Lyon, un service d'acheteurs personnels qui permet au client de personnaliser la commande en ligne réalisée sur l'application via un chat ou le téléphone. Melon mûr ou camembert coulant, tout est possible, avec une livraison en trois heures au plus. L'initiative vient de Roumanie, où la filiale du groupe français truste, grâce à elle, la moitié de l'e-commerce alimentaire local.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-d...