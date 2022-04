En matière de mode, on est parfois tiraillé entre plusieurs dilemmes. D'un côté, le changement de saison pour le printemps nous pousse à adopter une garde-robe plus adéquate avec des matières gaies et légères. D'un autre côté, le beau temps qui se fa...Source : https://www.elle.fr/Mode/Accessoires-de-Mode/Ce-sa...