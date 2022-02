Les produits de beauté font souvent débat. Avec des peaux, des poils, des formes de visages tous différents et uniques, il est rare de voir un cosmétique mettre tout le monde d'accord. Et pourtant, celui-ci fait visiblement l'unanimité. Avec plus de ...Source : https://www.elle.fr/Beaute/News-beaute/Soins/Ce-se...