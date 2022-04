Le Losange, qui s'interroge sur sa structure et soupèse une scission pour valoriser son activité électrique, a quasiment maintenu son chiffre d'affaires grâce à sa stratégie de montée en gamme et de hausse des prix. Les ventes ont reculé de 17 %, au plus bas depuis 13 ans. L'impact des difficultés en Russie se fera surtout sentir à partir du deuxième trimestre.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/automob...