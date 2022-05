Depuis 2008, l'antenne solidaire de Vivendi s'engage dans l'initiation et la formation professionnelle aux métiers du groupe, via une cinquantaine de projets par an, en France et à l'étranger, autour de l'audiovisuel, du cinéma, du spectacle, de la musique, du jeu vidéo, de l'édition, et du journalisme.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/service...