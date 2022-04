Voix rauque, faible, éraillée ou au contraire, trop forte ou haut perchée... La voix est capricieuse et elle peut connaître de nombreuses modifications au cours de la vie. Mais il est possible de la préserver et d’apprendre à mieux l’utiliser pour éviter de la fatiguer. Conseils et astuces de nos expertes pour prendre soin de sa voix.

