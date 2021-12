Que l'on passe la soirée en famille ou entre amis, le Nouvel An est l'occasion ou jamais de s'apprêter. Attention cela dit à ne pas en faire trop ! On commence par travailler son teint pour un rendu naturel et lumineux. On mise sur l'irisé, en posan...Source : https://www.elle.fr/Beaute/News-beaute/Make-up/maq...