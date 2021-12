Bénéficiant d'une réglementation favorable, tout un écosystème se met en place et les partenariats se multiplient entre constructeurs et géants du Web. Robots-livreurs, robots-taxis, etc., des applications concrètes voient le jour. Le secteur est en pleine effervescence mais reste en retard par rapport aux géants américains.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/automob...