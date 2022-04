Les Français ont dépensé 17 % de plus en un an dans des enseignes comme Action, Gifi ou Centrakor. Et deux sur trois ont fréquenté l'une d'entre elles au moins une fois en douze mois. Un effet des craintes sur le pouvoir d'achat mais aussi du développement rapide du nombre de magasins.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-d...