Une vaste étude menée par le Conseil d'analyse économique en épluchant les comptes bancaires d'entreprises et de ménages montre que leur situation financière est globalement plus solide qu'avant la pandémie. Mais côté entreprises, le secteur de la construction est plus fragile. Côté ménages, les 20 % de Français les moins aisés ont consommé tout leur surcroît d'épargne.Source : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjonctur...