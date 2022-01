Chaque jour, en France, environ 24 personnes mettent fin à leur vie et 211 personnes sont hospitalisées pour tentative de suicide. Pour lutter contre ce drame, deux mots d’ordre : la vigilance et l’écoute. Si vous repérez le mal-être d'un de vos proches, ne le laissez pas s'enfermer dans son désespoir. Apprenez à repérer les signes, les facteurs de risques, et les conduites à tenir.

