Le masque et le passe vaccinal n'ont plus cours depuis ce lundi. L'incidence et les hospitalisations ont recommencé à augmenter en raison de la forte contagiosité d'un sous-variant d'Omicron. Mais les projections des épidémiologistes se veulent rassurantes.Source : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/070...