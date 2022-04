Danone a fait son plus grand bond en Bourse en dix-sept ans. Un mouvement qui contraste avec la perte de 41 % de sa valeur sur un an entre 2019 et 2020. Il a été alimenté par la hausse de 7,1 % du chiffre d'affaires, le maintien des objectifs annuels et le retour des rumeurs d'intérêt du leader mondial Lactalis pour Danone.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-d...