Après avoir mené carrière au Sénégal, Cheikh Ibra Fam se lance à l'international et en solo, avec l'album "Peace in Africa", attendu pour mars 2022, et dont il présente des extraits depuis quelques mois. Il dévoile "Ayitaria", avec Cheikh Lô en invité, en exclusivité pour Franceinfo Culture.Source : https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/musiqu...