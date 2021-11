Le réchauffement climatique, au cœur de la COP26 qui s’est ouverte à Glasgow (Écosse), mardi 2 novembre, est particulièrement perceptible dans les zones les plus froides du monde. Résultat, dans le Grand Nord, l'Océan Arctique gèle de plus en plus tard et le sol s'affaisse.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/co...