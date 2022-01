Le groupe a vu son chiffre d'affaires progresser de 36 % comparé à 2020, et de 14 % sur deux ans, à plus de 64 milliards, porté par la mode et la maroquinerie. Malgré un premier semestre toujours perturbé par la pandémie mondiale, le géant du luxe affiche un résultat net de 12 milliards d'euros.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/mode-lu...