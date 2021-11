EDF et Eiffage remportent le marché de l'éclairage public de Paris

Le groupement Cielis, formé par Citelum (groupe EDF) et Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France, a remporté le marché pour l'éclairage public, la signalisation lumineuse et les illuminations de la Ville de Paris. Passé pour dix ans, il s'élève à 704 millions d'euros. Il doit permettre à la ville de réaliser un gain énergétique de « l'ordre de 30 % par an » sur son éclairage public.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie...