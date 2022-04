Une portion de la Bièvre, seule rivière qui se jetait naturellement dans la Seine à Paris, a été rouverte entre Arcueil et Gentilly. Elle avait été canalisée et recouverte aux XIXe et début XXe siècle, en raison de l'insalubrité liée aux industries.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/en...