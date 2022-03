Emmanuel Macron gagne 8,5 points dans les intentions de vote au premier tour, selon un sondage Elabe

Un nouveau sondage de l’institut Elabe pour BFMTV révèle ce mardi soir que l’actuel président de la République et candidat à sa réélection est en forte hausse dans les intentions de vote au premier tour. Donné à 33,5%, il gagne plus de 8 points en une semaine. Derrière, Marine Le Pen est donnée à 15%, en baisse de deux points. Jean-Luc Mélenchon arrive troisième à 13%, en hausse de 0,5 points. Il est suivi d’Éric Zemmour à 11% et de Valérie Pécresse à 10,5%.https://www.bfmtv.com/politique/elections/presiden...