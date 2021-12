La plateforme de livraison de repas est la première à conclure un accord avec les syndicats pour reconnaître les droits sociaux de ses 2.000 salariés. Il régule les conditions de travail et de salaire, avec un tarif horaire à 8,50 euros, assorti de 25 % de plus la nuit et de tarifs doublés les jours fériés, ainsi que la garantie d'un treizième et quatorzième mois.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-d...