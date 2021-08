Après les abricots et les pêches cet été, le prix des poires et des pommes pourrait flamber à la rentrée. Les arbres ont souffert des intempéries de ces derniers mois. La récolte s'annonce maigre. Toutes les régions sont concernées, notamment le Cher et la Normandie.Source : https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metier...