C'est le fabuleux destin de Gogo, la plus vieille écolière du monde. Elle a 94 ans, vit dans un village au Kenya, et a décidé d'apprendre à lire et à compter en intégrant une classe de CM2. Elle, enfant, avait été interdite d'école. Un film relate son histoire pendant une année.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/kenya/ci...