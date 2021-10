Dans l'ouest de la France, un TGV Atlantique sur trois sera annulé samedi et dimanche, et un sur dix annulé ce vendredi, alors que débutent les vacances scolaires. L'appel à la grève des conducteurs, lancé par trois syndicats, est motivé par « les rémunérations et conditions de travail ».Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourism...