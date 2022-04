Alors que la saison estivale approche à grands pas, on peut déjà distinguer deux grandes tendances capillaires. D'un côté, on retrouve le " mermaid hair ", récemment adopté par Zendaya, Kendall Jenner et Khloé Kardashian. De l'autre, c'est le chignon...Source : https://www.elle.fr/Beaute/Cheveux/Stars/Katy-Perr...