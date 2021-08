Mannequin renommé et star de téléréalité adoubée, Kendall Jenner est sans aucun doute l'une des personnalités au style le plus admiré. Alors que l'on pourrait s'attendre à une garde-robe au sommet du glamour, la brunette privilégie les looks simples ...Source : https://www.elle.fr/Mode/La-mode-des-stars/Kendall...