L’exposition "Algérie mon amour – Artistes de la fraternité algérienne 1953-2021" permet de découvrir une partie de la collection de l’IMA, qui compte 600 œuvres d’art moderne et contemporain algérien, grâce notamment aux donations de Claude et France Lemand en 2018, 2019 et 2021.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/culture-...