Un enfant allaité les six premiers mois est mieux protégé des maladies, pourtant en 20 ans le taux mondial d'allaitement a peu augmenté, tandis que les ventes de lait infantile ont plus que doublé. L'Organisation mondiale de la santé dénonce un marketing pernicieux des fabricants de lait infantile via les réseaux sociaux et le corps médical.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmac...