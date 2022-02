Huit ans après l'accès au remboursement des antiviraux à action directe, qui avait coûté si cher à la Sécurité sociale, l'hépatite C recule dans le pays. Il n'y a plus que 100.000 malades chroniques et la contribution de cette pathologie aux hospitalisations a été divisée par quatre.Source : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/070...