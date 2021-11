La Banque africaine de développement et l'Agence française de développement signent un accord de partenariat de cofinancement de 2 milliards d'euros pour l'Afrique

Le Groupe de la Banque africaine de développement et l'Agence française de développement (AFD) ont signé mercredi un accord de cofinancement et de partenariat afin de renforcer leurs relations et de mobiliser des ressources supplémentaires pour des projets à fort impact en Afrique.Le président de la Banque africaine de développement, Dr Akinwumi A. Adesina, et le directeur général de l'Agence française de développement, Rémy Rioux, ont signé cet accord à Paris, au nom de leurs institutions respectives.L'accord, d'une durée de cinq ans (2021 à 2026), prévoit un montant indicatif de 2 milliards d'euros de cofinancement pour les trois premières années. Il viendra en complément du partenariat actuel entre les deux institutions reposant sur une compréhension mutuelle, en facilitant les échanges de personnel, le partage des connaissances et l'organisation conjointe d'événements. Le partenariat existant couvre déjà des secteurs clés tels que les infrastructures, l'eau et l'assainissement, l'agriculture et le secteur privé. Le nouvel accord remplace un précédent accord-cadre signé en novembre 2015.En accord avec l'agenda de Finance en commun, un forum organisé par les banques publiques de développement, la Banque africaine de développement et l'AFD, capitaliseront sur leur expertise et leur expérience respectives. Ils se concentreront sur l'adaptation au changement climatique, les infrastructures et le développement urbain durables, la gouvernance et la bonne gestion des finances publiques. Leur coopération portera également sur le renforcement du secteur privé et du secteur financier. Il s'agira notamment d'envisager des actions conjointes en soutien au développement humain et la lutte contre la fragilité, en particulier dans la région du Sahel.Le président Adesina a déclaré : « L'accord que nous signons aujourd'hui est spécial car l'Agence française de développement est l'un de nos partenaires les plus importants. Nous avons accompli beaucoup de choses en travaillant ensemble et je sais que nous continuerons à faire de bonnes choses pour l'Afrique. Je suis très enthousiaste pour l'avenir. »