Six médicaments utilisés en cardiologie et huit en anesthésie-réanimation sont jugés « fragiles » face au risque de pénurie, selon le haut-commissariat au Plan. L'organisme dirigé par François Bayrou souhaite la création d'une agence de la souveraineté sanitaire et l'organisation d'une production sous pilotage public.Source : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/070...