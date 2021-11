La Nouvelle-Zélande veut une génération sans tabac, la France mise sur le solaire et le genre pour les nuls

Ce soir, on vous raconte la COP26 : la France joue les bonnes élèves pendant que Biden attaque la Chine et la Russie. On vous parle aussi du Mois sans tabac : d'autres pays vont plus loin que la France. La Nouvelle-Zélande veut ainsi totalement interdire aux jeunes nés après 2004 de fumer. Et puis cisgenre, asexuelle, non-binaire, intersectionnalité ... on feuillette ensemble un livre qui aide à y voir plus clair.Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-quart-...