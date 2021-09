Après plus d'une année de crise sanitaire et alors que les signes de la reprise sont là, les aides gouvernementales massives pour soutenir l'économie vont refluer mais pas disparaître. Pierrick Fay et ses invités analysent cette nouvelle conjoncture économique, dans « La Story », le podcast d'actualité des « Echos ».Source : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjonctur...