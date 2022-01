Depuis le 3 janvier, la limitation des jauges et l'interdiction des concerts debout, ont provoqué un effondrement des billetteries. Ces contraintes seront levées respectivement les 2 et 16 février mais le mal est fait, avec des pertes de chiffre d'affaires de plus de 50 % sur le premier trimestre 2022.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-d...