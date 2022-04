Au lendemain du second tour de la présidentielle, le plus dur commence pour Emmanuel Macron, élu avec 58,54%, qui va devoir désormais rassembler un pays plus fracturé que jamais. Marine Le Pen qui a perdu avec 41,46% des voix a déjà lancé la bataille des législatives, tout comme Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour.https://www.bfmtv.com/politique/elections/presiden...